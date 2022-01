Oo, kui kirev! Kaks sõbrannat tunnistavad: jah, me vallatleme teadlikult teineteise abikaasadega

Ams tunnistab, et see oli tema jaoks elumuutev. Nii tema abielu kui ka seks muutusid palju paremaks ning aitasid tal ilma lahkuminekuta mõista, milline ta seksuaalselt ilma oma abikaasata on.

Kui esmakohting kestis kaks päeva, said nad aru, et tegemist on millegi erilisega. Juba esmakohting pikenes, sest Kat, Adams ja nende mehed said niivõrd hästi läbi ning olid koheselt tekkinud omavahelise keemia üle üllatunud. Amsi sõnul on üsna haruldane, et svingerite paaril on nii hea omavaheline klapp. Vahel tekib side vaid ühe mehe ja naise vahel ning mõnikord ei saa naised omavahel absoluutselt läbi. Nende puhul on tõmme aga kõigipoolne.