Seksi ja linna staar avaldab üllatusliku stressiallika: see on ekstreemselt raske avaliku elu tegelase jaoks

Lisaks on tema jaoks häiriv, kuidas ta end võrdleb enda kehastatud tegelaskuju Charlotte York Goldenblattiga, keda mänginud alates 1998. aastast. Ta tunnistab tagasi vaadates, et selline teguviis on raske ja stressi tekitav, kui näeb, kui imeline ta siis välja nägi. Muidugi on võrdlemine süvenenud peale uue filmi ilmumist, mis räägib 50-aastaste naiste elust.

Davis ütleb, et keegi osatäitjatest ei ürita välja näha nagu varem. Näiteks on tema tegelaskujul Charlottel endiselt sama stiil, aga nüüdseks on ta 55-aastane. Näitleja tuletab meelde, et vananemine ei ole midagi, mida peaks pelgama ja ka tema on just vastupidiselt paljud vanusega kaasnevad asjad hästi omaks võtnud. Vanusega kaasnev tarkus, jalad maapeal olek ja elukogemus on imelised.