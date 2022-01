Foto: Kristi Kullerkupp

“Vaatasin hommikul voodist välja tõustes oma visioonitahvlit ja küsisin endalt, kas see elu, mida ma praegu elan, viib mind selleni, mida ma päriselt tahan? Sain vastuseks ei. See oli nii tugev, et otsustasin lõpetada tegevused Eestis ning minna Inglismaale,” räägib hetkel coachi ameti pidav Chanet julgest otsusest.