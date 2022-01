"Alati kõigega nõus!" Just need 4 tähemärki on kõige heldemad ja lahkemad kaaslased

Ambur

Amburi tähtkujus sündinud inimene on alati kõigega nõus. Ta tahab teisi aidata, ta on suure südamega ja ei armasta pettumust valmistada. Talle meeldib kõigiga hästi läbi saada. Kui temalt abi paluda, ei ütle ta kunagi ära.

Aga teiste aitamises peitubki tema rõõm ja isiklik rahulolu. Ja see pole veel kõik. Talle meeldib käia külas ja võtta külalisi enda juures vastu. Ta on alati valmis sind oma autoga viima sinna, kuhu sa tahad. Ambur on õnnetähe all sündinud, ta tahab jagada oma rõõmu ka teistega.

Kaalud

Kaalude esindajad ei talu ebaõiglust silmaotsaski. Kui ta peaks juhtuma pealt nägema mõnda sellist olukorda, mis talle ei meeldi, teeb ta kõik, et õiglust jalule seada. Tema on see, kes annetab teiste heaks oma aega, oma raha, oma abi ja oma energiat – ja kõike seda ilma midagi vastu küsimata. Ta on horoskoobi õigusemõistja, kes teeb kõik, et õiglus võidaks. Eriti, kui see peaks puudutama tema lähedasi.

Vähk

Igal inimesel on oma armastuse keel. See on see, mis määrab selle, kuidas inimene oma tundeid väljendab ja teiste omi vastu võtab. Vähi armastuse keel on teistele abi osutamine.

Kui sa tahad teada, kas ta sind hindab, siis palu ta endale appi midagi tegema. Oma loomult on ta helde ja ilmselt ei ütle ta sulle ära.

Lõvi

Lõvile meeldib särada ja olla teiste poolt hinnatud. Selle tõttu võib ta paista teinekord üsna enesekeskne. Aga alati on ta valmis jagama teistega kõike seda, mis tal on. Kui teised teda selle eest kiidavad, siis see on ainult lisaboonus asja juures.

Kui su sõprade seas on Lõvi tähtkujus sündinud inimesi, siis on võimalik, et just nemad on need, kes teevad kõik endast oleneva selleks, et kõik end hästi tunneksid. Lõvi on selline, kes alati midagi organiseerib, korraldab teistele üllatusi, tahab kindel olla, et kõik veedavad ilusa ja meeldejääva hetke. Ja ta ei tee seda selleks, et teiste tänu ära teenida, ehkki ka see pole kunagi üleliia.

Allikas: Kodused Lood