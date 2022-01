Stressad juba õhtusöögi pärast? See, staarkokk Nigella Lawsoni nõuanne võtab pinge kohe maha!

Nimelt on kokk omast kogemusest õppinud, et kõige tähtsam asi on meeles pidada seda, et toit ei pea olema tulikuum!

"Sa ei pea mööda kööki ringi jooksma, et garanteerida seda, et kogu toit saab valmis ühel. See on võimatu," räägib naine ja toob näitena itaallased, kes söövadki toitu pigem toatemperatuuril. "Ja nii on väga hästi!"