2021. aasta ei olnud Mao jaoks just kõige õnnestunum. Ent uuel aastal muutub kõik paremaks. On võimalik saavutada oma püstitatud eesmärgid, seda eriti karjääris ja armastuses. Tiigri aasta on ka sõprussuhete korrastamiseks õnnestunud aeg.