Päästa oma suhe! Kolm küsimust, mida peaks igas suhtes aeg-ajalt küsima

1. Kas saad mu käitumisest aru, et sa oled mulle oluline?

Tihtipeale kulgevad suhted justkui autopiloodil ning kaaslane tundub nii iseenesestmõistetavana, vahel isegi kuulmatu ja nähtamatuna. Nimelt lõpetab aju tuttava heli teadliku töötlemise ning võtab seda kui ühtlast müra. Märkame ehk muutusi aga need on negatiivsed ja keskendume pigem kõigile häirivatele asjadele, kuid mitte sellele, kui suur tähendus partneril su elus on. Peame kaaslasele teadlikult näitama, et ta on meile oluline.

2. Kas tunned, et kui kakleme, siis toetan ja austan sind?

Õnnelikel paaridel on tegelikult tihtipeale rohkem lahkarvamusi ja vaidlusi, kui õnnetutel paaridel. Põhjus peitub selles, et õnnelike paaride vaidlused on lugupidavad, kus püütakse kaaslast sundimise asemel veenda ja tema vaatepunkte mõista.

3. Kas arvad, et meie lapsed teavad, et distsipliin on vajalik nende eduka tuleviku jaoks, mitte nende karistamiseks?

Lapsevanemate tülid on vältimatud, sest kumbki tuleb erineva temperamendi ja harjumustega perest. Enamasti on üks vanematest rangem ja lapse käitumisele ja saavutustele keskenduv ning teine vanem pigem kasvatav ja lapse emotsionaalsetele ja füüsilistele vajadustele keskenduv. Lapsed vajavad mõlemat kasvatusstiili, kuid vanemad muutuvad ise üsna äärmuslikuks, kui üksteise kasvatusmeetoditele reageerivad.

Allikas: Psychologytoday