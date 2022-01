Foto: Shutterstock

Kuidas peaksid teadma, et oled valmis kaaslasega kihluma? Isegi siis, kui olete juba pikalt koos olnud, võib olla raske järgmist sammu astuda. Sa ei saa kunagi olla täiesti kindel, et teed õige otsuse, kuid pead kindel olema, et oled valmis proovima.