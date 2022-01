VIDEO | Annetad neeru — kaotad südame! Naine oli neerudoonoriks kallimale, kes ta paari kuu pärast hülgas

Ameerikast pärit Colleen Le selgitas oma TikToki videos, et tema toonane poiss-sõber vajas neerusiirdamist kroonilise neeruhaiguse tõttu. Noored olid siis 17-aastased. Colleen soovis oma armastatut aidata ning uuris, kas tema neerud võiksid noormehele sobida. Selgus, et sobivus on olemas ning Colleen annetaski ühe oma neerudest.



Vaid seitse kuud hiljem sai Colleen teada, et tema kallim on teda petnud. Kuigi noored leppisid ära, siis jättis poiss-sõber Colleeni maha kolm kuud hiljem.

Vahejuhtum on toonud Colleeni sotsiaalmeedia kontole üle 2 miljoni vaatamise ja meeldimise. Lisaks on arvamust avaldanud sajad jälgijad, kelle sõnum on peamiselt üks – Colleen ei vääri sellist kallimat ega kallim hinnalist kingitust, mida naine talle tegi.

''Ta ei väärinud sind ega ka kingitust, mille sa talle tegid,'' seisis ühes kommentaaris. "Ära muretse, ta ei saa sõna otseses mõttes ilma sinuta elada ja ta peab sellega kogu ülejäänud elu leppima," kirjutas teine jälgija tabavalt.

allikas: The Sun