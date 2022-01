Uskumatu kogemus? "Mees kiirustas oma eksnaist lohutama. Kuid tol ööl ta enam koju ei jõudnudki..."

Naine selgitas, et on mehega abielus olnud juba aasta ning tunneb, et on hingesugulased ja mees teab temast kõike ja armastab teda meeletult. Mees läks oma eksist lahku, sest naine pettis teda ja ka tema eksnaine on uuesti abielus. Kuid oma lugu jagav naine ütleb, et tema kõhklused algasid, kui abikaasa eksnaine teatas, et on oma mehest lahku läinud ja puistas eksmehele oma südant.