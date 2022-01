See ei tähenda muidugi, et Kitsel kujuneb aasta raskemaks kui teistel sodiaagimärkidel. Ent teatud olukorrad vajavad suuri jõupingutusi, ilma et oleks garantiid soovitud tulemuse saavutamiseks.

Üldiselt on Tiigri aasta Kitse jaoks siiski võrdlemisi edukas ning probleemid, millega ta kokku põrkab, on lahendatavad.

Kitse diplomaatilised võimed on kohased igas olukorras, ent mitte igas olukorras pole kohane temale omane pehmus.