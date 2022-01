false

Tiigri aasta kujuneb keerdkäikude aastaks, kuna Tiiger ja Ahv ei sobi omavahel kokku. Samas ei peaks Ahvid väga ka muretsema. Liikudes läbi raskuste saavad nad küpsemaks. Üks, mida Ahvid peavad meeles pidama, on see, et uuel aastal on kõige tähtsam visadus.