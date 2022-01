Kukk harjub kiiresti selle perioodi ebaühtlase rütmiga. Ta teab täpselt, millal tuleb hoolega tööd rügada ja millal oleks parem puhata ning lasta olukorral iseseisvalt areneda.

See unikaalne omadus võimaldab ilma liigse pingutuseta edestada konkurente ning võita nende usaldus, kes on Kukele olulised. Raskus võib vaid selles seisneda, et Kukk ei saa mitte alati aru, kes ta ees seisab. On see mõttekaaslane või võistleja.