VIDEO | Väga heleda nahatooniga naine kasutas isepruunistavat kreemi, aga tulemus on ootamatult šokeeriv

Aga võib ka juhtuda, et mõni isepruunistav kreem ei toimi just päris nii, nagu me soovime. Just nii juhtus Devoniga – naisega, kelle naturaalne nahatoon on keskmisest heledam. Ta otsustas, et soovib talvel natuke jumekam välja näha ja ostis endale isepruunistava kreemi, mida polnud varem kasutanud. Tulemus oli ootamatult... humoorikas. Nimelt läks naise nahk soovitud pruunika tooni asemel hoopis roheliseks.