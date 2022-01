Uuringutulemused annavad vastuse mehi painavale küsimusele: kui oluline on meheau suurus Eesti naiste jaoks?

Hot Lipsi heaolujuhi Katja Majuri sõnul selgus uuringust, et peenise suurus on tähtsam nooremate ja vene keelt kõnelevate naiste jaoks. „Neid, kes vastasid, et see on väga oluline, oli siiski suhteliselt vähe – eesti naistest kinnitas seda viis ja venelannadest üheksa protsenti,“ ütles Majuri.

Uuringust selgus, et naise rindade suurus on vene emakeelega meeste jaoks märksa olulisem kui eestlaste jaoks. „Huvitaval kombel on nooremate meeste jaoks naise rindade suurus selgelt vähemoluline kui vanematele. Näiteks 18–24-aastastest meestest on rindade suurus oluline 30 protsendile, samas kui üle 55-aastaste jaoks oli see tähtis 52 protsendile. Nooremad tahavad katsetada ja on avatumad, vanemas eas on inimestel rohkem väljakujunenud eelistused,“ kommenteeris Majuri.