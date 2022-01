Teisipäeval, 1. veebruaril kell 7.47 algab tiigriaasta. Üllataval kombel on seda praktiliselt kohe tunda, sest hakkab juhtuma mitmesuguseid ootamatusi.



Reedel kell 6.14 lõpetab Merkuur retrograadse liikumise. Infosegadused hakkavad läbi saama, vanad projektid saavad läbi ning toovad nii tulu kui ka meelerahu ning taas on hea aeg alustada uute tegemistega. Viimaste suhtes tasub muide juba neljapäeval silmad lahti hoida, sest heade võimaluste aeg on käes. Reede on aga päevnagu loteriivõit – üllatusi ja kinke jagub palju!