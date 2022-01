Kohkunud mees: leidsin oma naise telefonist kummalised pildid ja tema selgitus neile oli enam kui kahtlane

“Avastasin oma naise telefoni galeriist suure koguse poolalasti pilte ilusas pesus ja isegi mõned pildid, kus ta oli täiesti alasti, igasuguste erinevate nurkade all. Minule ta selliseid pilte saatnud ei ole. Kui küsisin talt selle kohta, muutus ta esiti väga kaitsvaks — miks mina üldse nuhin tema telefonis!? Ja siis teatas veel, et nad saadavad sõbrannadega teineteisele selliseid pilte, et võrrelda, kuidas kellelgi kaalulangetusega läheb, sest nad tegid ju grupikesi lubaduse, et sel aastal võtavad kaalust alla ja teevad rohkem trenni. Olgu, seda lubadust ma tean, aga need pildid on küll kahtlased.