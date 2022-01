Oh ei! Naine avastas kallima nime guugeldades kurva tõsiasja: ilmselt see polnud mulle mõeldudki!

Videot on vaadatud üle kuuesajatuhande korra ning jäetud hulgaliselt kommentaare. "Loodan, et tänaseks on ka tema sinu eks," ütleb üks kasutaja. Öeldi ka seda, et kuna sõrmus oli väga hinnaline, siis ehk kallim ei saanud seda tagastada ja seepärast "taaskasutas" seda." Üks kommentaator kirjutas paljastuse peale, et kiirustab nüüd ka oma kallima nime guugeldama!