41-aastaselt süütuse kaotanud naine: ma ei raisanud oma parimaid aastaid

"16-aastaselt osalesin kirikus tseremoonial (True Love Waits), kus lubasin seksiga oodata kuni abiellumiseni. Kuigi see kogemus kandis vilja, siis ei süüdista ma nii-öelda puhtusekultuuri enda kontrollmustrites. Sellest sai asi, mille ise lahendama pidin.

20. eluaastate keskel ei oodanud ma enam abiellumist. Kuid siiski tundsin sisimas, et tahan jagada vahekorra kogemust eksklusiivses suhtes kellegagi, kes mind armastab. Minu suur iha raskendas vastupanu seksile ja lisaks oli mul hirm, et tsölibaat tõukab kõik potentsiaalsed suhted eemale.

Kuid peale 100 mehega kohtumist 20 aasta jooksul sain ma teada, et armastavas suhtes on see võimalik ja isegi tervislik. Oodata, mida tahtsin, polnud vale, kuid igatsus kättesaamatute meeste järgi ja eemale tõukamine 25 aastat polnud tervislik.

Lõppude lõpuks sain teada, et neitsilikkus on väärtuslik, kui seda soovite. Hoolimata sellest, mida keegi ütleb, oled sa ikka täiuslik, olenemata sellest, kas seksid või mitte.

Ma ei raisanud oma parimaid seksiaastaid.

Sa ei ole kunagi kellelegi seksi võlgu. Sul on luba seksida, kui tunned, et oled selleks valmis. Inimesed küll ütlesid mulle, et raiskan oma parimad seksiaastad, kuid nad ei teadnud, kui sageli ma orgasme sain.

Kui ma lõpuks 41aastasena vahekorda astusin, oli see minu jaoks endiselt oluline. Mul kulus üle kahekümne aasta tutvumisi, et mõista, et pole midagi orgasmilisemat kui seksimine partneriga, kes sind tingimusteta armastab. Olen praegu 43 ja sünnitasin lapse 16 kuud tagasi ning seks on endiselt hea.

Reaalsuses on neid „esimesi“ lõpmatu arv. Seda õpetas mulle mu tütar.

Ta sai oma esimesel eluaastal esimest korda kirja, tegi esimese õhusuudluse, sõi esmakordselt kooki ning tantsis esimese issi-tütre tantsu. Olulisi esimesi asju ei dikteeri mõni raamat. Selle asemele tuleks esimestele kogemustele väärtust lisada."

