Ettevõtliku naise lugu: raske avarii ja pikaaegse suhte lõpp tõid teadmise, mis tõeliselt oluline on

Sündmuste korraldamise ekspert ja üritusturundusagentuuri Soulteam asutaja Triinu Toomela elus on olnud kolm elumuutvat sündmust, mis on teinud temast selle naise, kes ta täna on.



1999. aastal elas Triinu üle autoavarii, olles ise vaid 14-aastane. See tõi teadmise, et kõik, mis toimub olevikus, mõjutab meie tulevikku. "Kaotasin seal autoavariis sõbra, kes oli mulle hetk enne avariid öelnud, et me oleme nii õnnelikud, et näeme oma silmaga milleenniumivahetust, see juhtub kord 1000 aasta tagant ja meile on antud see võimalus. Kahjuks ta ise seda ei näinudki ja see pani mind veel rohkem mõtlema ning tegutsema selles suunas, mis minu jaoks oli tõeliselt oluline."