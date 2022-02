Kas tampoonide kasutamine on tõesti häbiasi? "Peida ruttu ära, et meeskolleeg ei näeks!"

“Kindlasti on ka paljudel teistel selliseid kokkupuuteid, aga ma ikkagi tahtsin tulla kurtma. Noh, et saaks kuskil ära kituda ja siis eluga edasi minna, naised ja nende emotsionaalsus on ju teada (!)

Peida ruttu ära!

Eile töö juures, teel tualettide poole, tampoon ja telefon käes, jäin teepeal kolleegiga (naisterahvas) töö-juttu ajama. Arutame ja arutame, mina endale kohaselt käega suurelt žestikuleerides, kui korraga kolleeg ütleb: “issand, peida ruttu ära, Kalle (nimi muudetud) tuleb, ta ei tohi näha!”

Ma vaatasin ümberringi, et mida Kalle näha ei tohi, mis juhtus? “Ruttu, peida ära kuhugi!” kordas kolleeg. Ja siis sain ma aru! Mu naissoost kolleeg rääkis mu tampoonist, mis ilmsüütult mitte-läbipaistvas pakendis, mu käes oli. Ei olnud mu tagumik paljas, rinnahoidja lahti, vasak silm ka peast välja ei turritanud. Tampoon, see kurinahk.

Vaatasin kolleegile otsa ja küsisin, miks ma seda peitma pean ja panin hoopis laua nurgale koos telefoniga. Kas ma olen ilma jäänud viisakusetiketist ja naised peavad hügieenitooteid peitma nagu riigisaladust? Normaalselt ei ole okei nendega liigelda? Noh, mitte kellegi nina ees vehkida, aga lihtsalt normaalselt, nagu kõige muuga.

Mäletan, kuidas aastaid tagasi vestlesin oma mehhiklasest tuttavaga, kes leidis õige ütlevat “Jah, teie, naised, peate ju endale ikka ilusaid väikeseid kotikesi ostma, et oma privaatasju ilusasti ära peita kui kogemata seltskonnas meie, meeste, ees tualetti nendega minna tahaksite, et meie nägema ei peaks”. Ei pea vist mainima, et me pole enam tuttavad…

Kas salvrätikuid või wc-paberit peaks ka peitma?

Tõin eile kolleegile näite ka — kui mul salvrätikud käes oleks, kas neid peaks ka peitma? Aga kui wc-paber otsa saab ja seda peaksin juurde viima, kas seda peab ka peitma? Aga kätekuivatuspaberit? Aga miks naine-naisele ütleb, et tampoon käes on ebaviisakas? Ma lihtsalt ise ei leia selles midagi kummalist ega ilmselt märkakski. Samas, ega loll saagu aru, kui ise loll on, tekitasin äkki kõigile piinlikust.