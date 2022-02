Üllatuslik ja unikaalne lahendus, mis võib päästa karile jooksnud sekselu ja tuua suhtesse uue hingamise

On täiesti tavaline, et seksiisu muutub pidevalt, olenevalt kui pinges või lõõgastunud sa oled. Kui aga tunned, et veedad tunduvalt rohkem aega ekraani taga, kui oma partneriga, siis oleks aeg kaaluda tehnikaseadmetest veidi aega eemal olemist. On tõestatud, et lisaks ärevuse vähendamisele ja keskendumise parandamisele võib see parandada ka soolo- ja partnerseksi.