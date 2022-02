Milline sõit! Naine otsustas lisaraha teenimiseks Uberi juhiks hakata — kõik läks hästi kuni…

USA-st pärit Jen postitas TikToki video sellest, mis juhtus õhtul kui tema otsustas koju jääda, kuid tema kallim välja minna. Hiljem otsustas kasutaja jword444 , et niisama kodus istuda ei ole mõtet, samal ajal kui ta võiks hoopis lisaraha teenida. Nii otsustas naine, et läheb üheks õhtuks hoopis Uberi juhiks.

Inimesed TikTokis olid täiesti šokeeritud tema loost, mis on sellest ajast alates levinud üle 900 000 vaatamise ja üle 140 000 meeldimise.

Paljud kasutajad kommenteerisid, et Universum oli tol õhtul Jeni poolt, et naisele näidata, millise mehega tal pistmist on!