Endine turundusnõunik kolis Muhu saarele ja hakkas nõiaks! Millist elu elab kaasaegne nõid?

Mis need nõiavõimed siis täpsemalt on ja kas neid saab kasutada ka näiteks läbi Skype'i? Viimases " Eesti esos " käis külas Nõid Sirkka, kes kirjeldas oma nõiateed läbi elu – asi sai alguse auravärvide tajumisest lapsepõlves.

Sirkka aitab inimestel iseennast leida ning on selle jaoks loonud kolm kuud kestva kursuse. Paljuski seisneb tema õpetus elementide tasakaalus – maa, vesi, tuli ja õhk. Naine räägib, et aastaid tagasi kontoritööd tehes pidi ta pärast tööpäeva paljajalu maapinnale astuma, et stressi sõna otseses mõttes maandada. Aastate jooksul on kolmekuulise kursuse katkestanud ainult kolm inimest. Mida see endast täpsemalt kujutab?