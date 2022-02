Kohting polnud päris "see"? Nii saad seda kaaslasele viisakalt öelda

Foto: Shutterstock

Kunagi pole tore, kui sind tõrjutakse või sa ise tõrjuja rollis oled. Alati on aga võimalik sõnumit saates end pehmemalt väljendada, et teise tundeid vähem riivata. Kokkuvõttes on see parem valik kui lihtsalt ignoreerimine või segaste sõnumite saatmine, sest nii saab teine pool aru, milline on sinu seisukoht.