Tunned end ainsana, kellel ilusate piltide tegemine ei õnnestu? Tunnustatud fotograaf jagab näpunäiteid

“Olen täheldanud, et mida külmem öösel õues on, seda puhtam õhk ja seda kergem on pildile jäädvustada linnatulesid,” soovitab Farra. Tehnoloogiajuht Mishina lisab, et uutel nutitelefonidel on võimalik valida selleks ka spetsiaalne öörežiimis pildistamise võimalus, mis tagab, et pilt jääb terav ning valgustatud osad eristuvad selgelt muust taustast, ilma et tulemus jääks udune.