28-aastane eestlanna: päriselus kunagi ei tahaks seda teha, aga millegipärast on erutav vaadata...

"See on vist paljude naistel nii, olen vähemalt seda kuulnud. Et päriselt voodis olles eelistatakse, et mees oleks hästi hell, hooliv ja pehmeke, aga pornot vaadates krutib fantaasia end hoopis teise suunda. Igasugused karmid BDSM mängud on minu teema — piitsad, käerauad, naine igatepidi kinni seotud ja allumas… Aga päriselus ma ise sellist asja kunagi ei tahaks teha, aga millegipärast on erutav seda vaadata. Väga tihti ei vaata, selle jaoks on vaja aega ja kindlat tuju, no näiteks siis, kui elukaaslane on pikemalt kuskil ära. Äkki umbes kord-kaks kuus vaatan? Aga vahel jääb ka mitu kuud vahele. Seda küll ei kujutaks ette, et iga päev vaataks, nii meeletult suur see isu orgasmi järele küll ei ole.”