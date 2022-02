Kallim pole jätkuvalt nõus suitsetamist maha jätma? Siin on kolm mõjuvat põhjust, mille peale ta ehk pole tulnud

Teine kolmest viisist, kuidas suitsetamisest loobumine parandab teie suhteid, puudutab intiimsust partneriga. Sigaretisuitsu lõhn magamistoas võib põhjustada mittesuitsetajast kaaslasel seksuaalse innu vaibumist. Jah, sa võid küll eelnevalt duši all käia ja hambaid pesta, et ebameeldiv lõhn sel moel eemale tõrjuda, kuid mõnikord pole selleks lihtsalt piisavalt aega. Nendel juhtudel, kui teie partner tahab koos veidi spontaanselt aega veeta, võib duši all käimine kogu meeleolu rikkuda.

Lõpetades suitsetamise saate end täielikult oma suhtele pühendada, selle asemel et lasta negatiivsetel emotsioonidel oma vaimse seisundi ja suhte üle kontrolli haarata. See aitab edendada ka paremat emotsionaalset sidet ja intiimsust teie ja teie kallima vahel.

Üks levinud väärarusaam on, et suitsetamine võib leevendada stressi ja ärevust. Kuigi mõne inimese puhul võib see seda lühiajaliselt teha, väidavad mitmed uuringud, et suitsetamine võib hoopis suurendada depressiooni ja meeleoluhäirete tekkimise tõenäosust. See ei ole mitte üksnes teie jaoks halb, vaid ka halb teie suhtele. Õitsvat partnerlust, mis teil kunagi oma tähtsa teisega oli, varjutavad nüüd kurbuse, stressi ja ärevuse tunded.

Suitsetamine on tervisele kahjulik — seda on iga suitsetaja kuulnud oma elus korduvalt ja ilmselt pole ühtegi suitsetajat, kes seda ei teaks. Sageli aga ei teata, et passiivne suitsetamine olla peaaegu sama surmav ka lähedasele inimesele.

Sigarettide suitsetamisest loobumine lahendab sinu jaoks selle probleemi, sest selle asemel, et muretsed, kas su juuksed, hingeõhk või keha lõhnab sigareti järele, võid sa oma partnerile julgelt armastust näidata.

Suitsetamine põhjustab ka seksuaaltervise probleeme, nagu erektsioonihäired meestel, takistades vereringet. See ei aita kindlasti kaasa intiimsusele magamistoas, sest tähelepanu keskmes on pigem võimetus erektsiooni säilitada kui tegelik vahekord. Naiste puhul võib suitsetamise üheks kõrvalmõjuks olla hingamispuudulikkus magamistoas, mis muudab seksuaalvahekorra vähem nauditavaks või koormavamaks.

Sigarettide maha jätmine aitab teil lahendada paljusid seksuaalseid probleeme ja väldib murede tekkimist oma tulemuslikkuse pärast magamistoas.

Kulude kokkuhoid võimaldab nautida ühiseid elamusi

Sigaretid muutuvad üha kallimaks ja sõltuvalt sellest, kui palju suitsetate, võib see teie pangakontole jälje jätta. Raha on enamiku paaride jaoks suhte väga oluline aspekt ja kui teil on ühine pangakonto, ei ole lõbus teada saada, et teie partner kulutas suure osa teie ühisest rahast tubakale.

Suitsetamisest loobumine tähendab, et teil ja teie partneril on üks mure vähem, mille üle erimeelsusi tekib, ja seepärast on see üks viis, kuidas suitsetamisest loobumine teie suhet parandab. Te ei pea enam muretsema, et teid tülitatakse teie harjumusele kulutamise pärast, sest teil ei ole seda enam.

Sigarettidest loobumine vabastab ka raha teiste oluliste asjade jaoks teie elus. Võib-olla saate lõpuks ometi minna Aasia reisile või registreeruda jõusaali liikmeks. Nii või teisiti on teil nüüd produktiivsemad viisid vabanenud raha kulutamiseks.

Suitsetamisest loobumise otsuse tegemine on hea usalduse näitamine teie suhtes. See annab teie partnerile teada, et te tahate tõsiselt soovida tervislikumat ja õnnelikumat suhet. Kasutage kõiki võimalusi, et sigarettidest loobuda — kui päevapealt ja iseseisvalt loobumine ei õnnestu, võivad esialgu olla abiks suitsuvabad tooted nagu e-sigaretid, nikotiiniplaastrid või nätsud, kuumutatavad tubakatooted ja muud sarnased tooted, mis sisaldavad küll nikotiini kuid ei oma sigarettidega sarnaseid omadusi kui ka perearsti nõustamine. Pingutused, mida te loobumise nimel teete, tulevad teile ja teie kallimale pikas perspektiivis ainult kasuks.