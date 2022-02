Proviisor hoiatab: just see on põhjus, miks igemepõletikku tuleks KOHE ravima asuda

Pärnu Ristiku Benu apteegi proviisor Margot Lehari rõhutab, et igemepõletikku tuleb kohe ravima hakata, siis on ravi kiire ja tulemuslik. “Kui aga igemepõletik ravimata jätta, võib põletik sügavamatesse kudedesse liikuda ja põhjustada kroonilist haigust - periodontiiti, mis võib viia hammaste väljalangemiseni.” Igemepõletikku aitab vältida ja kontrolli alla hoida hoolikas hammaste hooldus ja puhastamine, eelkõige usin hambaniidi ja hambavaheharjade kasutamine ja hambakivi eemaldamine.

Apteeker paneb südamele, et ise põletikku ravides tuleks hoolikalt järgida pakenditel olevaid juhiseid. “Näiteks on kloorheksidiini puhul oluline suurema kontsentratsiooniga ehk 0,12 ja 0,2 protsendilisi tooteid kasutades meeles pidada, et seda ei tohi teha järjest üle seitsme päeva. Lisaks ei tohiks suuvesi sisaldada alkoholi ning enne raviveega loputamist tuleb suu tavalise veega üle loputada, et eemaldada pasta või verejääke, nii kinnitub raviaine paremini hammastele ja igemele. Piimhappebakteritega suuhooldusvahendeid ja looduslikke pastasid võib kasutada pikema aja jooksul ja ilma pausideta,” selgitab ta.