Teleajakirjanik Kristjan Pihl soovitab suhtekaaslastele: kui võimalik, soovitan paaridel mitte koos...

Paar möönab, et “Pealtnägija” tegemine on väga intensiivne ja töömahukas ning selle kõrvalt pereelus balansseerimine kohati keeruline. Ühise sarja tegemine tähendaks ka, et ema-isa peaksid olema ära alati samadel aegadel. ““Pealtnägija” konkureerib muu eluga liiga palju, päriselt välja­lülitamise võimalust on vähe. Otsustasime, et meist ühe põhifookuseks võiks alati Asta olla,” selgitab Anna.