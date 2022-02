Kiidad heaks või laidad maha? Naine otsustas esimestel kohtingutel teha midagi tavatut: see aitab aega kokku hoida!

Kas nüüd on aeg kirjutamata reegleid murda? Sydneys elav kolumnist Mary Rose Madigan on aga hoopis teisel arvamusel. Nimelt leiab Madigan, et just esimesel kohtumisel voodisse hüppamine on suur ajavõit!

"Ausalt, magage kohe mehega, kes teile huvi pakub- see on vapustav ja lisaks on see ka väga ajasäästlik," sõnab naine, kes kohtingutel käimist alustades tundis alati suurt survet, mis tähendas seda, et seksiga tuli viivitada vähemalt viienda kohtinguni.

"See tähendas, et kui seks oli halb või kui see ei toiminud meil või nad olid sellised mehed, kes lõpetasid kolme sekundiga või ei saanud tegelikult aru, kus täpselt vagiinagi asub, siis tundsin, et olen aega raisanud," põhjendab Madigan.

Seks teisel kohtingul viis suhtesse

Kui seksuaalne klapp ei olnud hea, tundis naine sageli ka seda, et see pole piisav põhjus kellegi maha jätmiseks. Seepärast hakkas naine suhet "venitama", kuigi see oli mõlema jaoks ajaröövimine. Pärast seda, kui naine oli sellist "trikki" pidanud juba mitmeid kordi tegema, tundis ta, et on aeg midagi muuta.

"Ma ei viitsinud mängida enam seda mängu, et voodisse jõuda. Selle asemel tegin seda, mis tundus õige. See oli palju lihtsam ja nauditavam, mis tähendas ka seda, et ma sain sain meestest paremini aru ja säästsin meie mõlema aega."

Kuna see lähenemine aitas naisel välja sõeluda need poisid, kellega ta ei sobi, oli see ka naise jaoks tohutu ajavõit. Veelgi enam, Mary sõnul pole see takistanud teda ka armastust leidmas. Täna on ta on nüüd õnnelikus suhtes mehega, kellega ta teisel kohtingul magas. "Kohtasin kedagi, kes mulle meeldis, kellele ma meeldisin ja seksuaalkeemia oli algusest peale olemas."

allikas: The Sun