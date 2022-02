Kas oled kunagi mõelnud kui sageli tuleks pesta üht või teist rõiva- või tekstiilieset? Kas piisab korrast kuus või on vaja sagedasemat puhastust? Vaata järele ja saa teada!

Näiteks hinnatud Levi brändi tegevdirektor Chip Bergh ütleb, et tegelikult ei tohiks teksasid kunagi masinas pesta, kui soovid neid kaua säilitada ning tunnistab, et pole enda omi juba 10 aastat pesnud. Kui teksad tõesti määrdunud, siis...