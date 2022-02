FOTOD | Modell, kes loobus karvade raseerimisest: mitmed fotograafid on keeldunud seetõttu koostööst

Missourist pärit noor modell tunnistab, et ta ei kujuta enam ettegi, et peaks pidevalt muretsema kehakarvade eemaldamise pärast. Ta otsustas jalgade ja kaenlaaluste raseerimise ära jätta juba viis aastat tagasi, ning ehkki ta on poseerinud üle 55 ajakirja jaoks ning demonstreerinud karvaseid kehaosi, on jätkuvalt fotograafe, kes on just selle otsuse tõttu temaga koostöö tegemisest loobunud. Nende väidete kohaselt ei vasta selline tegevus ühiskonna normidele.

"Kui võtsin selle otsuse vastu, tundsin end kiiresti atraktiivsena ja enesekindlana," ei kahetse Serenity oma ideed. Ta ütleb, et nii mõnegi arvates on see rõve ja ebameeldiv, aga see on kõigest teiste arvamus ja igaühel on õigus tunda end oma kehas hästi ning kui see tähendab raseerimisest loobumist, siis miks ka mitte.

Ta julgustab ka teisi naisi võtma end sellistena nagu nad on ja kasvõi mõneks ajaks täielikult raseerimisest loobuma, sest tema sõnul annab see enesekindlusele palju juurde. Ta loodab, et kui järjest rohkem inimesi sellest kasvõi natukeseks ajaks loobub, saab ka ühiskond signaali, et kehakarvad on naiste puhul normaalne nähtus, mida ei ole vaja häbeneda.