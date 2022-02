Kirgede torm ja meeletu orgasm? Armastatud sekspoos, mis paneb naudingust lausa värisema

Kui oled otsustanud hirmudega võidelda ja neile vastu astuda, siis on see seksipoos väga hea võimalus katsetamiseks. Äikesetormi positsiooni kodus proovimiseks peab naine kikivarvastel olles üle laua kummarduma ja samal ajal jalgu harkis hoidma. Selle juures on naistele ka hea uudis. Meile on see poos palju lihtsam, sest mees on see, kes positsiooni jaoks naise taga peab seisma ning samal ajal üht jalga üles lauale tõstma.