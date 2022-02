Põnev VIDEO! | Kuue lapse ema ja stiiliikoon Angelina Jolie näitab, mis on alati tema käekotis

Jolie tunnistab, et emana on ta kott alati tulvil laste asjadest. "Alati palub keegi, et hoiaksin tema telefoni või hoiustaksin oma kotis midagi nende asjadest," loetleb Jolie ja loetleb, et kuue lapse emana on tal kotis sageli erinevad snäkid, laste telefonid, raamatud, t-särgid või muud veidrad asjad, mida võib vaid ette kujutada.