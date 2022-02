Eesti meeste lahkuminekulood: ajasin kallima paljalt ja panniga uksest välja...

24-aastane Martin: „Olin enda tüdruksõbraga üle kolme aasta koos olnud, millest viimane aasta elasime juba koos ka ühises üürikodus.

Ühel õhtul vaatasime telekat ja kuulsin, nagu kellegi telefon vibreeriks meie magamistoas, kuid mu elukaaslane väidetavalt seda ei kuulnud. See veider vibreerimine jätkus ning ma arvasin, et olen hulluks minemas. Asi tundus mulle siiski kahtlane, seda enam, et häält oli kosta ainult õhtuti ja siis, kui elukaaslane kodus oli.

Ühel õhtupoolikul, kui ta vanni läks ja ma magamistoas kardinaid vahetasin, kuulsin taas kurikuulsat vibreerimist. Võtsin siis plaani, et ajan jälgi ja selgitan lõpuks välja, et kust see heli tuleb ning jõudsin garderoobikapini. Tuuseldasin kapis ja lõpuks selle vibratsiooni süüdlase leidsingi: see oli üks vana nuppudega telefon ja vedeles täpselt minu kalli tüdruksõbra särkide ja toppide vahel. Muidugi avastasin sealt seest lugematul hulgal sõnumeid ja kõnesid tema ja tema eksi vahel. Tuli välja, et ta oli juba üle kolme kuu mind selle härraga petnud.

Tunnistasin nagu aus mees, et mina tõesti see olin, kes vibratsiooni allika tabas ja ka enamiku sõnumeid läbi luges. Alustuseks tehti mind patuoinaks ja süüdistati teise isiklikes asjades sorimises, aga kui enda kotti pakkima hakkasin ja uksest lahkumas olin, tulid isegi vabandused.

Selleks oli muidugi juba liiga hilja ja läinud ma olingi.“

24-aastane Oskar jutustab oma loo: „Minul on alles oma eks-kallima teksapüksid nende asjade seas, mida meil kõigil kodus on ja mida me „kolaks“ kutsume. Lugu läheb nii: ma olin reisil Amsterdamis ja olin talle öelnud paar päeva hilisema kuupäeva, kui selle, millal ma tagasi jõudsin. Ma tegelikult olin juba varem kahtlustanud seda, et ta mind petab, aga kuidas sa süüdistad kedagi milleski, millele sul tõestusmaterjal puudub? Sisuliselt ei saagi seda teha.