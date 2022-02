Üüratud elektriarved on üksikema nurka surunud: ma jätan vahele toidukordi ja pesen end kolm korda nädalas

36-aastane sotsiaaltöötaja Rebecca Sarah, kes oma üheksa-aastase tütre toitmiseks saab toidupanga pakke, oli kohkunud, kui tema igakuine gaasi- ja elektriarve on 96 naela ehk 113 eurot.

Ja olukord läheb hullemaks! Neljapäeval teatati, et energiahinna ülempiir tõuseb aprillis 1971 naelani aastas.

Norfolkist pärit üksikema Rebecca on asunud otsima lisatööd, et oma eluga toime tulla. Nagu paljud britid hetkel, on ka Rebecca teinud oma elus mitmeid drastilisi muutusi, et kokku hoida. Näiteks on naine hakanud jätma vahele toidukordi ja hoidma kokku vett. Viimane tähendab seda, et ta peseb end kolm korda nädalas.

Üksikema pöördus oma murega Briti väljaande The Sun poole, öeldes: „Mind hirmutab kõige rohkem küttekulude tõus. Mul pole õrna aimugi, kuidas me hakkama saame." Ta lisas: "Kui mu tütar on koolis, siis ma keeran soojuse kodus 13 kraadini ja mässin end tekkide sisse. Hoian kardinad ees, kui tuba on enam-vähem soe, siis lülitan küttekeha taas välja ning püüan kokku hoida ka söögi arvelt," sõnab üksikema. "Õnneks on minu tütrel koht hommikusöögiklubis ja tasuta koolitoit. Näiteks jõuludeks palus ta vaid nukku ja kleebiseraamatut."

Hooldajana töötav Rebecca saab kuus 790 naela ehk miinimumpalka ning teenib lisaraha koristajana hotellides. Tema suurim väljaminek on 350 naela suurune üür. Samuti on naisel raskusi, et maksta ühistranspordikulude eest tööle ja koju jõudmiseks. “Selleks, et veearvet kokku hoida, käin duši all lühikest aega ja nõusid pesen vaid kolm korda nädalas," avaldab naine.

allikas: The Sun