Kati Saara Murutar abikaasast lahkuminekust: mul on temaga väga huvitav, sisukas, sõbralik ja soe mitte abielus olla

Lahkuminek on tõsine hingetöö. Kuidas oled lahutusest üle saamas?

Me Robertiga käime praegu näiteks koos kinos ja teatris, sest Robert on meeletu filmikogemuse ja erudeeritusega ning näeb filme ja üldse kõikvõimalikke elunähtusi teisest rakursist kui mina. (Muheleb.) Mul on temaga väga huvitav, sisukas, sõbralik ja soe mitte abielus olla.