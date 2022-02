Juuksed on just talvel eriti hullus seisus? Parimad vahendid, mida kasutada, mis niisutavad ja parandavad

Kas sinu juuksed on ka staatilist elektrit täis? Ja muutunud tuhmiks, kaotanud kogu oma sära ning kohevuse? Ära muretse, see on täiesti normaalne. Talvel saavad juuksed väga palju kannatada väljas valitsevate külmakraadide ning siseruumides oleva kütte tõttu, rääkimata veel mütsist, mida sa kannad.

Külma ja niiskuse vastu aitab õige niisutamine

Mida meie juuksed talvel vajavad? Nii nagu nahk, vajavad ka juuksed niisutust. Vedelikupuudus väljendub juuste puhul selles, et juuksed on katsudes karedamad, kaotanud sära ning elastsuse.

Mis selle põhjuseks on? Liiga sage pea pesemine ning tihe juuste kuumtöötlemine. Juuksekiud muutuvad selle tagajärjel hapramaks. Kuivad juuksed annavad märku sellest, et juustel on vee- ja toitainetepuudus. Tuhmid juuksed muutuvad elektriliseks ning juukseotsad hakkavad lõhenema.

Milliseid hooldusvahendeid tuleks talvel kasutada

Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et juuste pesemine niisutab juukseid, hooldusvahendid aga toidavad. Talvel on parem pesta oma juukseid õrna ja pehme šampooniga, mis niisutab korralikult vedelikupuuduse all kannatavaid juukseid. Ära kasuta selliseid tooteid, mis sisaldavad silikooni ning sulfaate, mis pikemaajaliselt juukseid kahjustavad. Eelista selliseid hooldusvahendeid, mis sisaldavad kookost või aaloed, mis kindlustavad juustele vajaliku niisutustaseme.

Seejärel oleks hea kasutada toitvat hooldusvahendit, mis ei muudaks juukseid rasvaseks. Selleks võib olla palsam või mask, olenevalt sellest, kui palju aega sul on. Kanna hooldusvahendit rätikuga kuivatatud juustele, väga head on mett sisaldavad hooldusvahendid, mis juukseid parandavad ja toidavad, näiteks argaaniõli (toidab) või sheavõi (niisutab). Need tooted aitavad hoida ära ka seda, et juuksed ei läheks elektrit täis ning muudavad juuksed säravaks ning siidiseks. Sa võid proovida ka argaani- või mandliõli otse juustele määrida ning hoida peal terve öö, et kõige paremini juukseid toita.