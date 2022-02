Maarja-Liis Ilus: olen väga iseseisev, mis mõne suhte puhul ei pruugigi nii hea olla...

“Mul on väga hea meel, et olen vanematelt saanud kaasa kalkuleerimis­oskuse. Mul pole kunagi olnud muret, kust järgmisel kuul elamiseks raha leida; olen alati kogunud ja säästlikult elanud. Suur pidutseja pole ma samuti olnud. Ameerikas õppides nägin, kuidas elavad New Yorgi noored — töötati selle nimel, et saaks väljas käia ja siis kuu lõpus järgmise palgapäevani kuidagi välja vedada. Mina vajan kindlustunnet,” ütleb ta resoluutselt.