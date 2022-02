Küll on alles vahva aasta algus! Vähe sellest, et pandeemia on mind kuude kaupa “mugavalt” nelja seina vahele sättinud, läheb selliste arvete tõttu totaalselt vett vedama ka minu kaval plaan korralikult säästa, sest mille peale siin kodus ikka kulutada? Küsi-küsi Universumilt selline küsimus ja ta näitab sulle kohe, kuhu on võimalik raha paigutada. Säästukonto ei ole õige vastus.

Ma pole harjunud metsikult kulutama, aga samas ei aja ka kõikidel kulutustel, kulm kortsus, näpuga järge. Mõtlesin välja, et järgnevad kaks nädalat elan 5 euroga päevas. Kuid seal on üks oluline AGA - lihtsalt kodus olles ja ainult söögile kulutades on see eksperiment hõlpsasti tehtav, seda on juba peale vaadates näha, kuid ma otsustasin, et ma ei soovi mitte millestki loobuda. Lõin oma kalendri lahti - ees on ootamas kaks sünnipäeva, sõpradega kokkulepitud külaskäigud, küünetehnik… See kõik kõlab juba eos nagu üks suur kole majanduslik kahju.