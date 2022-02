Tõde on selles, et üht ainsat viisi seksuaalse rahulolu defineerimiseks ei ole, sest mis ühele on nauditav, see teises inimeses ei pruugi tundeid tekitada. Loeb see, mis iga individuaali jaoks hea ja nauditav. Kui soovid enda rahulolule mõelda, siis toome välja seksi-ja suhteuurijate poolt välja toodud märgid, mis näitavad, et oled seksuaalselt rahuldatud.