Oma abikaasaga kolmekat proovinud naise ootamatu avastus, mis viis paari nädala pärast inetu lahutuseni

Rose'i abikaasa oli lahutuse soovist ja selle põhjusest kuuldes väga kuri ning paljastas, et naine lesbi on, tema katoliiklastest vanematele, sõpradele ja kiriku kogukonnale. Väga suur osa tema lähedastest ei suhtunud uudisesse hästi ning naine vajus väga sügavasse musta auku.

Naine sõnab, et tema päästjaks oli aga tema naissoost kallim, kellega ta on tänaseks koos olnud üle aasta, kasvatades koos Rose'i kahte poega. Ta lisab, et ei ole sellest alates oma vanematega suhelnud, peab end nüüd ka ateistiks ja õhkab, et tunneb end viimaks vabana.