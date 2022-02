Tärkav armukeste kultuur – vähesed mehed on kaitstud

Kui tänavatel ja Tinderis on nii palju üksikuid naisi, pole mingi ime, et 40% paarisuhetest on pihta saanud armukese noolega. Ühest küljest on see vallaliste naiste jaoks hea uudis – füüsilise läheduse joaks on aken olemas. Teisest küljest on tuhanded naised õnnetult petetud.

Vallalise naise parim armuke – kliitorit imev ja G-punktil vibreeriv No Twenty

Suhtesse tekib lõhe pikalt enne seda, kui armukesejahile minnakse. Suhtenõustaja kabinetti jõuavad paarid pahatihti siis, kui on juba hilja. Paariteraapia on oma olemuselt enamiku jaoks ääretult ebamugav. Teraapia ei ole nagu helesinine laguun, vaid pigem nagu mudamülgas. Mitte keegi ei naudi olukorda, kus kallim loetleb tema puuduseid ette, nagu oleks tegemist neljaleheküljelise kiirtoidumenüüga. Paarid tülitsevad kõige võimaliku pärast: seks, raha, lastekasvatamine, töö- ja eraelu tasakaal, prioriteedid, sõbrad, raha. Juurpõhjused, miks teineteisest võõrandutakse, on ühed ja samad:

üks hindab spontaansust, teine vajab planeeritust ja läheb lukku kõige peale, mida peab lühikese etteteatamise ajaga tegema hakkama;

üks elab hetkes, ent teine väärtustab tuleviku ülesehitamist;

ühele meeldib aeg-ajalt kallimast eraldi olla, kas oma sõpradega või siis täiesti üksinda, teine aga tunneb end hüljatuna iga kord, kui teda ei kaasata;

üks tahab, et tüli korral mõistaks kallim tema vaatenurka enne, kui ta lahenduste otsimiseks valmis on. Teine tahab aga kohe lahendama hakata ega huvitu kuulamisest.



Enamasti on tegemist eriarvamustega ja meile kõigile meeldib arvata, et just minul on õigus! Tülitsemine iseenesest ei ole märk halvast suhtest. Murekoht tekib sellest, kui tülisid ei lahendata ära ja jäetakse kaane alla käärima. Kallim lakkab ühel hetkel hoolimast ja sellises kohas on väga keeruline suhet taaselustada.



Seks on suhte peegel – kui seda on vähe, on aeg tegutsema hakata