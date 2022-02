"Kas ma mõtlen üle?" Pandeemia rikkus lapse nime: olen kindel, et mu last hakatakse narrima

Nii läks ka naisega, kes otsustas oma lapsele nime panna viis aastat tagasi, enne veel, kui ta oli isegi rase. Täna ei tundu see nimi aga enam üldse sobilik.

Naine teatas portaalile mumsnet.com, et on rase ja sünnitab mõne nädala pärast, kuid selle asemel, et rasedust nautida, on ta hoopis segaduses ja paanikas. Põhjus peitub lapse nimes, mis sai talle mõeldud juba viis aastat tagasi. Nüüd on naine kindel, et see nimi ei pruugi enam lapsele sobida ja põhjus peitub pandeemias.

"Otsustasime selle nime kasuks juba 2017. aasta septembris, kui olime mõnda aega last saada püüdnud ja teadsime, et see on suurepärane nimi meie tütrele," räägib naine, kes valis tütrele nimeks Cove.

"Kuid nüüd muretsen, et see nimi sarnaneb liialt Covidile, eriti kuna ta sünnib pandeemia ajal. Ma ei ole väga mures selle pärast, mida teised arvavad, vaid pigem selle pärast, kas teda tulevikus Covidiga seotuse tõttu narritakse," arutleb tulevane ema ja küsib õigustatult: "Kas ma mõtlen üle?"

Paljud portaali mumsnet.com kasutajad soovitasid tulevasel emal siiski nime muuta, sest kartsid samuti, et nimi võib tulevikus tõesti tobedalt kõlada.

"Ühest küljest peaksite valima endale meelepärase nime. Teisest küljest, olen aus, kuna te küsisite. Näiteks kui ma kuuleksin lapsest nimega Cove, kes sündis pandeemia ajal, siis ma arvaks, et tema vanemad üritasid lihtsalt vaimukad olla, kuid see ei tulnud hästi välja," sõnas üks kommentaator.

Teine ütles: "Armas nimi, kuid nõustun, et see on Covidile liiga sarnane, et seda praegu kasutada."



Kolmaski ​​nõustus: "Ma valiksin teise nime."

allikas: The Sun