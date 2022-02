Soovid kaunist sõbrapilti? Sea sammud TÄNA T1 kaubanduskeskusesse ja poseeri spetsiaalse fotoseina taustal

Fotograaf teeb pilte ka esmaspäeval, 14. veebruaril kell 18–20. Lisaks on sõbrapäeval keskuse vaaterattal Skywheel of Tallinn avatud ainulaadne SkyCafe – kohvik otse vaateratta gondlis, ning Super Skyparkis saab sõbraga koos soodsamalt lõbutseda, sest kaks päevapiletit on ühe pileti hinnaga.