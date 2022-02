Kiire abipalve! Aitame 9-aastase Aleksandra Helsingisse südameoperatsioonile

"Ravireisiga seotud ootamatud kulud ulatuvad aga 1000 euroni ja Aleksandra pere palub abi nende tasumisel. Rõõmsameelsel Aleksandral on diagnoositud väga raske ja haruldane kaasasündinud südamerike. Tüdrukut on varem opereeritud juba nii Eestis kui ka Helsingis, tänaseks on aga laps kasvanud ning tekkinud on olukord, mis vajab kiiresti uut kirurgilist korrektsiooni.