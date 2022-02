Proovi järele! See nutikas nipp aitab sul toidukuludelt märkimisväärselt kokku hoida

Tuleb välja, et vastus on lihtsam kui arvatagi oskad- võta lihtsalt väiksem korv!

Rahablogija Lynn Beattie sõnul aitab väiksem ostukorv säästate raha ilma, et te seda isegi märkaksite. Mrs. Mummypenny veebilehte pidav naine ütles ajalehega Mirror rääkides, et kui valite suurema käru asemel väiksema korvi, aitab see oluliselt kulutusi vähendada. Kuidas? Põhjus selleks on lihtne. Nimelt paneb väiksem ostukorv keskenduma olulisematele ostudele ja nii väldid sa mõttetute impulssostude tegemist.