Õpi teiste vigadest! Need on hoiakuid ja käitumisharjumused, mida iga lapsevanem peaks vältima

Mõnikord võib olla vajalik kasutada hädavalet, kui tõde on liiga keeruline ja raske selgitada. See ei tohiks aga muutuda reegliks, mis võimaldaks kiiremini probleeme lahendada. Parem on selgitada maast madalast lastele, kohandades oma sõnu vastavalt nende eale selleks, et selgitada mõningaid olukordi lahti nii, et laps ka sellest aru saaks.