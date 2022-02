Kolm tõde, kuidas luua suhteid sporti armastava mehega

Jäähokis, poksis ja e-spordis on palju kirjutatud ja kirjutamata reegleid. Tehnika ja valitud taktikate mõistmine võib algajale tunduda keeruline ning mängu ilu on raske üles leida. Fakt on aga see, et paljude meeste seltsis hakkavad jututeemad kerima just nendest spordisündmustest, millest mitte midagi teadmine võib panna põnevamat seltskonda otsima. Millised on põhitõed, mis aitavad spordifännist kaaslast vestluses hoida, ja mida teha, et meeste elus kirgi kütvast meelelahutusest ise rohkem osa saada? Või veelgi enam, lasta end Las Vegasesse lennutada.

Hoki ja NHL



Tea, et tõeline fänlus on paljudel juhtudel alguse saanud unustamatust kogemusest otse sündmuspaigalt. Maailma suurimatel areenidel kõige nimekamate atleetide heitlust oma silmaga vaadates on raske mänguga mitte kaasa minna, olgu selleks või hoki. NHLi ametlik spordiennustusportaal Eestis on OlyBet ning läbi selle saad igapäevaselt hoida kätt pulsil matšidel ja meeskondade võiduvõimalustel. Eriti kui OlyBeti ja NHLi ametlik koostöö sind koos kaaslasega äriklassis otse Las Vegasesse kuulsa T-Mobile Arena VIP-looži viib, siis on see elamus, mida jätkub oma sotsiaalmeedia kontol postitamiseks julgelt kuni hooaja lõpuni.

NHLi hooaeg algas oktoobris ja kestab juunini ehk praegu oleme just jõudnud poole peale. Kuna sel aastal ei teinud kõrgliiga olümpiaks tavapärast pausi, siis on hokisõprade tähelepanu NHLil.

Kanadast alguse saanud hoki on eelkõige strateegiline meeskonnamäng, mida iseloomustab kiirus ja tehnika. Mängu ilu kütab pealtvaataja jaoks teadmine, et iga hetk võib muutuda otsustavaks. Mäng õnnestub vaid juhul, kui terve meeskond on häälestatud samale lainele ehk töötab nagu „üks mees”. Hoki lahutamatuks osaks on dramaatilised kukkumised ja kokkupõrked, vigastuste ees kaitseb vaid varustus, mis mängijalt aga erilist osavust ja jõudu nõuab.